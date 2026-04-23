18:05, 23 апреля 2026

Российская пенсионерка купила облигации и получила 14 лет колонии

В Запорожской области осудили пенсионерку по делу о госизмене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Запорожской области осудили пенсионерку по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда региона.

Она признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 66-летняя жительница села Любимовка, испытывая неприязнь к действующей российской власти, в период с октября 2023 года по июнь 2024 года, используя украинское мобильное приложение, осуществляла финансирование нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пенсионерка приобрела 102 украинские военные облигации на сумму более 270 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность.

Суд признал ее виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин получил 12,5 года колонии за данные о ТЭК.

