Молодой россиянин получил 12,5 года колонии за данные о ТЭК

В Краснодарском крае мужчину осудили за госизмену

В Краснодарском крае осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как установил суд, 25-летний житель Волгодонска вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и за денежное вознаграждение собирал и передавал им информацию об объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Краснодаре.

Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к 12,5 года колонии строгого режима. Также в доход государства конфискованы полученные от куратора деньги и телефон.

