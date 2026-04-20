Россиянин после командировки получил 19 лет колонии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:07, 20 апреля 2026

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Курской области осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена, то есть шпионаж — передача и собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ») УК РФ.

Как установил суд, 41-летний Александр Пустрашов, являясь противником проводимой российской политики, начал изучать идеологию украинского военизированного объединения. Он проникся их идеями и стал сочувствовать лицам, ведущим боевые действия в их составе против российских войск.

Связавшись через интернет с представителем данной организации, мужчина сообщил ему о своем желании принять участие в деятельности против безопасности России. После он вел переписку в одном из мессенджеров с представителем разведки иностранного государства.

Затем мужчина прибыл в Курскую область в командировку с целью сбора информации о наиболее уязвимых для беспилотников объектах инфраструктуры. Он выполнил визуальный осмотр и переслал координаты своим кураторам.

Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский подросток получил 6,5 года колонии за угрозу на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok