13:32, 20 апреля 2026Силовые структуры

Российский подросток получил 6,5 года колонии за угрозу на железной дороге

В Новосибирской области подростка осудили за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Новосибирской области осудили подростка за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Он признан виновным по статьям 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта, создающего опасность причинения значительного имущественного ущерба») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 17-летний житель Кемеровской области с целью оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, в мае 2025 года прибыл на станцию Прокопьевск для поджога локомотива, но довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

2-ой Восточный окружной военный суд приговорил его к 6,5 года воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что мужчину после получения российского гражданства приговорили к 14 годам колонии.

