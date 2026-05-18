Дима Билан продал дом на Новой Риге за сотни миллионов рублей

Дима Билан продал свой дом на Новорижском шоссе в Подмосковье

Певец Дима Билан продал свой дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании NF Group.

Имя покупателя не уточняется, однако известно, что это не публичная персона. Двухэтажный дом Билана в коттеджном поселке «Монтевиль» на Новой Риге площадью 440 квадратных метров находился в продаже с конца ноября 2025 года. Первоначально певец рассчитывал выручить за него 270 миллионов рублей, но в марте снизил цену до 250 миллионов рублей.

