15:03, 18 мая 2026Экономика

Дима Билан продал дом на Новой Риге за сотни миллионов рублей

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Дима Билан продал свой дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании NF Group.

Имя покупателя не уточняется, однако известно, что это не публичная персона. Двухэтажный дом Билана в коттеджном поселке «Монтевиль» на Новой Риге площадью 440 квадратных метров находился в продаже с конца ноября 2025 года. Первоначально певец рассчитывал выручить за него 270 миллионов рублей, но в марте снизил цену до 250 миллионов рублей.

Ранее в Британии продали особняк по самой высокой в мире цене. Сумма рекордно дорогой сделки по продаже одного дома составила 270 миллионов фунтов стерлингов (350 миллионов долларов). Объект находится в престижном лондонском районе Челси. Продавцом выступил миллиардер Ник Кэнди, личность покупателя неизвестна.

