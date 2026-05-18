Ермак сделал заявление о выезде с Украины после выхода из СИЗО

Ермак заявил, что не собирается уезжать с Украины после выхода из СИЗО

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак не собирается уезжать с Украины после выхода из СИЗО под залог по делу о коррупции. Соответствующее заявление бывший чиновник сделал в своем Telegram-канале.

«Я никуда не убегал и не собираюсь этого делать. Я остаюсь в Украине и продолжаю делать то, что делал все это время, — работать на благо моего государства», — говорится в публикации.

Он добавил, что считает себя невиновным в предъявленных обвинениях и будет пытаться отстоять свою позицию в суде.

Ранее стало известно, что за Андрея Ермака полностью внесли залог в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас».