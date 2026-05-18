09:18, 18 мая 2026

За Ермака полностью внесли многомиллионный залог

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

За бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака полностью внесли залог. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины.

«За Ермака внесли уже полную сумму залога — 140 миллионов гривен (более 230 миллионов рублей)», — говорится в публикации.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Также стало известно, что Ермак получил платную камеру в СИЗО, после того как ему предъявили обвинения в легализации почти полумиллиарда гривен через проект «Династия» — строительства элитных резиденций в поселке Козин Киевской области. Заявка на улучшение условий для бывшего главы ОП Украины была согласована вне очереди.

