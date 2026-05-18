Посол Трампа прибыл в Гренландию

Спецпосланник Трампа Лэндри впервые прибыл в Гренландию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джефф Лэндри впервые прибыл в Гренландию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я здесь просто для того, чтобы налаживать связи, присматриваться, прислушиваться, учиться и выяснять, есть ли возможности для расширения сотрудничества между Гренландией, Соединенными Штатами и Данией», — сказал он журналистам.

По словам Лэндри, президент США поручил ему поехать на остров и «завести кучу друзей». Отмечается, что в ходе визита спецпосланник Трампа планирует посетить деловую конференцию в столице Гренландии Нууке.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы США активно ведут тайные переговоры с Данией о расширении американского военного присутствия на территории Гренландии. По данным СМИ, Вашингтон планирует развернуть три новые базы на юге острова.