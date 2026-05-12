12:47, 12 мая 2026

Стало известно о секретных переговорах США по Гренландии

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В последние месяцы США активно ведут тайные переговоры с Данией о расширении американского военного присутствия на территории Гренландии. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на осведомленных чиновников.

Уточняется, что США планируют развернуть три новые базы на юге острова, которые прежде всего будут сосредоточены на наблюдении «за потенциальной российской и китайской морской деятельностью» в акватории северной Атлантики между Гренландией, Исландией и Великобританией.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа настроена очень оптимистично и переговоры идут успешно.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп направил Минюсту США стопку новостных статей с пометкой «измена» и потребовал расследования. Отмечается, что особенно сильно Трамп разозлился из-за публикаций, в которых детально рассказывалось о процессе принятия им решения начать операцию и о рекомендациях его советников. Глава Белого дома посчитал их угрозой национальной безопасности.

