11:50, 12 мая 2026Мир

Стало известно о строгом требовании Трампа к властям США из-за Ирана

WSJ: Трамп передал Минюсту статьи с пометкой «измена» и потребовал расследования
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп передал Минюсту США стопку новостных статей с пометкой «измена» и потребовал расследования. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

По данным издания, американский лидер в частном порядке пожаловался исполняющему обязанности заместителя генпрокурора Тодду Бланшу на утечки информации в СМИ, писавшие об операции в Иране. Глава государства передал ему стопку новостных статей, прикрепив к ней стикер.

Отмечается, что особенно сильно Трамп негодовал из-за материалов, в которых детально рассказывалось о процессе принятия им решения начать операцию и о рекомендациях его советников. Глава Белого дома посчитал их угрозой нацбезопасности.

Источники издания заявили, что в последние месяцы прокуратура США направляла повестки СМИ, а также почтовым и телефонным сервисам для расследования утечек.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Трампа разделилась на два лагеря по вопросу продолжения войны с Ираном.

