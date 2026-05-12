Раскрыт раскол в руководстве США по вопросу войны с Ираном

CNN: Администрация Трампа разделилась на два лагеря по вопросу войны с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа разделилась на два лагеря по вопросу продолжения войны с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«В администрации [президента США] существуют различные лагеря, которые предлагают разные варианты дальнейших действий», — говорится в публикации.

По данным телеканала, некоторые чиновники, в том числе представители Пентагона, выступают за более агрессивный подход, направленный на то, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров, в том числе за нанесение точечных ударов по территории страны, в то время как другие по-прежнему настаивают на том, чтобы дать шанс дипломатии.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Он заявил, что Иран затягивал разрешение важных вопросов, но этому пришел конец.