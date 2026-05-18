10:40, 18 мая 2026Экономика

Возможность ЦБ вернуть заблокированные активы оценили

«Известия»: ЦБ может подать иск насчет заморозки активов в ЕС в суд Гонконга
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

После решения арбитражного суда Москвы в пользу Центрального банка России (ЦБ РФ) по делу о замороженных активах в европейском депозитарии Euroclear российский регулятор может подать новые иски в иностранные юрисдикции. Возможность вернуть заблокированные активы оценили опрошенные «Известиями» эксперты.

16 мая Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear Bank по иску Центробанка (ЦБ) РФ. Иск был удовлетворен полностью, ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

Это решение, уверены юристы, дает российскому Центробанку возможность начать разбирательство в иностранных юрисдикциях. Внутри Евросоюза (ЕС) перспективы крайне ограничены в связи с санкционным режимом, поэтому регулятор может обратиться в страны, где у Euroclear могут находиться активы, денежные средства или имущественные права, отметила финансовый юрист Ольга Плеханова. В первую очередь речь идет о Гонконге, ОАЭ и других финансовых центрах, не входящих в европейскую санкционную систему.

«Наиболее интересным вариантом выглядит Гонконг. Его система юстиции допускает признание иностранных судебных решений даже при отсутствии специального международного соглашения с Россией. Однако это не означает автоматического исполнения. Банку России придется инициировать отдельный судебный процесс уже в Гонконге и доказывать, что российское решение соответствует требованиям местного законодательства», — пояснила эксперт.

Euroclear в свою очередь заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, и обещал оспорить вердикт московского арбитража. Также сообщалось, что Нидерланды хотят возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до 210 миллиардов евро для помощи Украине.

