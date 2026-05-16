09:42, 16 мая 2026

Euroclear пообещал оспорить решение Арбитражного суда Москвы

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Адвокат Euroclear в арбитражном суде Москвы. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Euroclear заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, и обещал оспорить вердикт. Об этом пишет агентство Reuters.

В публикации говорится, что активы российского Центробанка до сих пор заморожены, в соответствии с международными санкциями. Euroclear, как отмечает СМИ, намерен оспаривать решение суда.

Бельгийский депозитарий Euroclear с 2024 года перевел Украине 6,6 миллиарда евро от замороженных активов России.

Также ранее сообщалось, что Нидерланды хотят возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до 210 миллиардов евро для помощи Украине.

