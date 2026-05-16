Reuters: Euroclear пообещал оспорить решение Арбитражного суда Москвы

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Euroclear заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, и обещал оспорить вердикт. Об этом пишет агентство Reuters.

Бельгийский депозитарий Euroclear с 2024 года перевел Украине 6,6 миллиарда евро от замороженных активов России.

Также ранее сообщалось, что Нидерланды хотят возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до 210 миллиардов евро для помощи Украине.