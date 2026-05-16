Герасимов: Бойцы ВС РФ контролируют 85 % территории Красного Лимана в ДНР

Под контролем Вооруженных сил РФ находится подавляющая часть города Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 16 мая, заявил начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе личной проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», пишет ТАСС.

«Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана — крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85 процентов территории города», — поделился информацией глава Генштаба. Герасимов рассказал, что в данный момент российские военные уничтожают формирования противника на территории Национального парка «Святые горы». Помимо этого, ведется освобождение населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина в Харьковской области.

Ранее стало известно об уличных боях в Шийковке Харьковской области, где более 50 процентов территории находится под контролем российских штурмовиков.