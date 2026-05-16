Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 16 мая 2026Россия

Стало известно об уличных боях ВС РФ в Харьковской области

Герасимов: ВС РФ ведут уличные бои в Шийковке Харьковской области
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Река / ТАСС

Бойцы группировки «Запад» ведут уличные бои в селе Шийковка Харьковской области, где более половины территории находится под контролем российских штурмовиков. Об этом сообщил в ходе посещения группировки начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, пишет агентство ТАСС.

«Продолжаются уличные бои в Шийковке, где более половины территории поселка контролируется нашими штурмовыми подразделениями», — поделился информацией начальник Генштаба ВС России.

Ранее в этот же день стало известно об освобождении населенного пункта Боровая в Харьковской области силами соединений первой танковой армии группировки «Запад». Валерий Герасимов заявил, что российские бойцы успешно действуют на богуславском и рубцовском направлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ начали использовать мины-лягушки. Ранее Зеленский передумал их запрещать

    Названы приводящие к постепенному ослаблению контроля над мочеиспусканием факторы риска

    В Генштабе сообщили о контроле ВС РФ подавляющей части территории Красного Лимана

    Раскрыта угроза биолабораторий США для России и Украины

    Трамп выразил уверенность в капитуляции Тегерана

    Над Калужской областью сбили пять беспилотников

    Стало известно об уличных боях ВС РФ в Харьковской области

    Новая выходка президента Украины Зеленского вызвала переполох в Финляндии

    Россиянам назвали способы предотвращения появления ржавчины на китайских машинах

    Дмитриев пожелал «британским патриотам» успеха на субботнем митинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok