Стало известно об уличных боях ВС РФ в Харьковской области

Герасимов: ВС РФ ведут уличные бои в Шийковке Харьковской области

Бойцы группировки «Запад» ведут уличные бои в селе Шийковка Харьковской области, где более половины территории находится под контролем российских штурмовиков. Об этом сообщил в ходе посещения группировки начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, пишет агентство ТАСС.

«Продолжаются уличные бои в Шийковке, где более половины территории поселка контролируется нашими штурмовыми подразделениями», — поделился информацией начальник Генштаба ВС России.

Ранее в этот же день стало известно об освобождении населенного пункта Боровая в Харьковской области силами соединений первой танковой армии группировки «Запад». Валерий Герасимов заявил, что российские бойцы успешно действуют на богуславском и рубцовском направлениях.