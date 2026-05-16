Новости спорта
10:39, 16 мая 2026Спорт

Российский боец проиграл китайцу нокаутом в чемпионском бою на турнире ONE

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @Grabaka_Hitman

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шамиль Гасанов проиграл китайцу Тан Каю техническим нокаутом на турнире ONE Fight Night 43. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На кону стоял титул чемпиона организации в легком весе. Китайский боец отправил Гасанова в нокаут в четвертом раунде.

Поражение стало для 30-летнего россиянина вторым в карьере, в его активе 14 побед. 30-летний Тан Кай одержал 20-ю победу в карьере при трех поражениях.

15 мая российский боец Анатолий Малыхин одержал победу над сенегальцем Умаром Кейном на турнире ONE и стал чемпионом организации в тяжелом весе. Малыхин выиграл нокаутом, после чего объявил о завершении карьеры.

