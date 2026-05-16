11:01, 16 мая 2026

Песков начинал учить турецкий язык «в виде наказания»

Песков рассказал, что начинал учить турецкий «в виде наказания» в ИСАА МГУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что будучи студентом Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ начинал учить турецкий язык «в виде наказания». Об этом сообщает РИА Новости.

В 2026 году ИСАА отметил 70 лет. Среди его известных выпускников — пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Песков рассказал, что хотел учить арабский язык, но даже во второй раз не набрал необходимое количество баллов, чтобы получить право самому выбирать язык. «И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты», — сказал он. По его словам, буквально через несколько лет усердных занятий турецким языком и тюркологией, он понял, что «это было очень здорово».

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года товарооборот России с исламскими странами составил 170 миллиардов долларов.

