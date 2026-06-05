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14:05, 6 июня 2026МирЭксклюзив

В Китае раскрыли планы на встречу Путина и Трампа

Дипломат Сюй Чэнь: Китай рассчитывает на встречу Путина и Трампа в ноябре
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Китай рассчитывает на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ноябре этого года на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в городе Шэньчжэнь. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель совещания старших должностных лиц АТЭС-2026, президент Китайской ассоциации народной дипломатии Сюй Чэнь на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«После визита президента Трампа и президента Путина в Китай мы хотели бы организовать успешную встречу с лидерами в ноябре на полях саммита», — отметил дипломат.

Сюй Чэнь добавил, что АТЭС объективно сталкивается с проблемами из-за растущих разногласий в отношениях США и Китая. При этом он выразил надежду, что противоречия Вашингтона и Пекина можно урегулировать мирными средствами и избежать раскола внутри объединения.

20 мая посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном может быть продолжен в рамках саммита АТЭС, который пройдет 18-19 ноября.

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