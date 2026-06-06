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13:49, 6 июня 2026Спорт

Роднина рассказала о присутствии в базе Интерпола

Ирина Роднина рассказала о присутствии в базе Интерпола
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, что присутствует в базе Интерпола. Об этом сообщает Sport24.

«Украина меня осудила за то, что я в 2014 году участвовала в Крыму во всех событиях», — заявила бывшая фигуристка.

По словам депутата, нахождение в базе Интерпола доставляет ей неудобства. «Любое ограничение, естественно, неудобство. Это проявляется очень во многих вопросах», — добавила Роднина.

Ранее Роднина рассказала о том, что надеется снова получить возможность путешествовать по зарубежным странам. «Снимут санкции — буду ездить, когда будут летать самолеты. Я очень надеюсь, что все будет нормализовываться», — заявила депутат.

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