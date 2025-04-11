Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Вольфсбург
Сегодня
21:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|29-й тур
Удинезе
Сегодня
21:45 (Мск)
Милан
Италия — Серия А|32-й тур
Ланс
Сегодня
21:45 (Мск)
Реймс
Франция — Лига 1|29-й тур
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Испания — Примера|31-й тур
12:18, 11 апреля 2025Спорт

Роднина понадеялась на возвращение ей возможности путешествовать по зарубежным странам

Ирина Роднина понадеялась на возвращение ей возможности путешествовать
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, что надеется снова получить возможность путешествовать по зарубежным странам. Ее слова приводит Sport24.

«Снимут санкции — буду ездить, когда будут летать самолеты. Я очень надеюсь, что все будет нормализовываться», — заявила Роднина. Он добавила, что первым делом поехала бы не в южную страну.

Ранее Роднина рассказала о влиянии санкций на ее жизнь. «Из-за них я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — заявила она.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022-го находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло детали боев с ВСУ на курском и белгородском направлениях

    Военблогер заявил о стрельбе сил ПВО по российскому вертолету в Подмосковье

    Экс-главком ВСУ предрек разгром западных армий в случае реального конфликта

    Россиянам назвали главные «ред флаги» на первом свидании

    В Германии признали недостатки Leopard и PzH 2000

    Уничтожение Росгвардией БМП-1 с украинскими военными попало на видео

    Украина получила миллиарды евро на оборону от двух стран Европы

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Еще один населенный пункт в зоне СВО перешел под контроль ВС России

    Российские войска стали наступать на Купянск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше