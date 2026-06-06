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14:11, 6 июня 2026Бывший СССР

Экс-разведчик назвал Россию костью в горле Украины

Экс-разведчик Безруков: Украина успокоится, когда РФ одержит победу
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Антонина Черташ
Антонина Черташ
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Александр Река / ТАСС

Украина не успокоится, пока Москва не одержит победу. Об этом NEWS.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал бывший разведчик и профессор МГИМО Андрей Безруков.

По мнению экс-разведчика, дипломатия в нынешней ситуации не работает, поскольку Киев не хочет договариваться. «Они нас убить хотят», — цитирует издание Безрукова. Профессор подчеркнул, что Россия для украинской стороны является «костью в горле» и это не изменится до тех пор, пока Москва не выиграет конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что конфликт на Украине начался из-за подавления в стране всего русского.

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Глава государства также назвал Украину русскоязычной страной. Путин подчеркнул, что так называемые националисты в этой стране дома чаще всего говорят именно на русском языке.

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