Экс-разведчик Безруков: Украина успокоится, когда РФ одержит победу

Украина не успокоится, пока Москва не одержит победу. Об этом NEWS.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал бывший разведчик и профессор МГИМО Андрей Безруков.

По мнению экс-разведчика, дипломатия в нынешней ситуации не работает, поскольку Киев не хочет договариваться. «Они нас убить хотят», — цитирует издание Безрукова. Профессор подчеркнул, что Россия для украинской стороны является «костью в горле» и это не изменится до тех пор, пока Москва не выиграет конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что конфликт на Украине начался из-за подавления в стране всего русского.

Глава государства также назвал Украину русскоязычной страной. Путин подчеркнул, что так называемые националисты в этой стране дома чаще всего говорят именно на русском языке.