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13:28, 6 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о настигшей Украину расплате за атаку на Санкт-Петербург

Дандыкин назвал самым главным ответом на атаки ВСУ на РФ действия на фронте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы России продолжают систематически наносить удары по важным для украинской армии объектам. О настигшей Киев расплате за атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Наш президент Владимир Путин сказал: "Работайте, братья!" (...) Министерство обороны РФ ответило: "Работаем". Это самый главный ответ — там, на фронте», — отметил Дандыкин.

По его словам, нанося удары по территории России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят посеять панику. «Но они забывают об одном: нас таким манером не возьмешь. Это очевидно», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что над Ленинградской областью был уничтожен 141 беспилотник. Обломки дронов найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что утром 6 июня город подвергся масштабной атаке беспилотников.

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