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13:53, 6 июня 2026Бывший СССР

Украинский чиновник рассказал о планах вернуть из Европы «ухилянтов»

Воскобойник: Уехавших в Европу военнообязанных украинцев будут возвращать обратно
Дмитрий Воронин

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

Уехавших в европейские страны военнообязанных украинцев — так называемых ухилянтов (неологизм, которым обозначают уклоняющихся от получения повесток или мобилизации), — скорее всего, будут возвращать обратно, предположил глава управления миграционной политики Украины Василий Воскобойник. Его процитировала «Страна.ua».

Киевский чиновник признал, что не совсем понятно, как европейцы планируют разделять легально покинувших Украину мужчин на тех, кто имеет право на отсрочку, и тех, кто не имеет. Но с теми, у кого в паспорте нет отметки о пересечении границы, по словам Воскобойника, «все просто» и их, вероятно, будут депортировать.

Все это, как следует из приведенного комментария, произойдет, если Европейский союз примет решение не давать статуса временной защиты военнообязанным мужчинам.

Ранее Воскобойник также сообщил, что украинцы могут стать «смесью индуса и бангладешца» из-за миграции, добавив, что главное — чтобы приезжающие в страну платили налоги и становились частью «политической нации».

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