Объемы торговли России с исламскими странами назвали очень большими

Чекушов: Торговля РФ с исламскими странами по итогам 2025-го составила 170 млрд

По итогам 2025 года товарооборот России с исламскими странами составил 170 миллиардов долларов. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, его слова приводит РИА Новости

В кулуарах «Международного экономического форума Россия — Исламский мир: КазаньФорум» представитель ведомства назвал объемы торговли очень большими.

«Вообще у нас по итогам прошлого года 170 миллиардов долларов товарооборот со странами исламского мира. Это очень большой показатель, и этот показатель растет», — отметил он.

У России налажены крепкие экономические связи практически со всеми исламскими странами, и в этих государствах лежит главный потенциал роста экспорта российской продукции. Сейчас, добавил Чекушов, лидерами по импорту российской продукции в странах исламского мира являются страны бывшего СССР, а именно Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Помимо этого, активно развиваются поставки на Ближний Восток, в том числе в ОАЭ.

Сейчас большой рост показывает и экспорт в Саудовскую Аравию. Мы большие надежды возлагаем на соглашение о свободной торговле с Индонезией, там огромный потенциал роста экспорта, и мы уверены, что экспорт будет дальше расти. Ну и, естественно, Турция, это лидер по импорту российских товаров среди стран исламского мира, — добавил он.

Также в рамках форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил потенциал рынка исламских финансов в России более чем в триллион рублей. «Не меньше (1 триллиона рублей), я думаю, что намного больше», — пояснил он.