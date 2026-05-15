Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 15 мая 2026Экономика

Объемы торговли России с исламскими странами назвали очень большими

Чекушов: Торговля РФ с исламскими странами по итогам 2025-го составила 170 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / РИА Новости

По итогам 2025 года товарооборот России с исламскими странами составил 170 миллиардов долларов. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, его слова приводит РИА Новости

В кулуарах «Международного экономического форума Россия — Исламский мир: КазаньФорум» представитель ведомства назвал объемы торговли очень большими.

«Вообще у нас по итогам прошлого года 170 миллиардов долларов товарооборот со странами исламского мира. Это очень большой показатель, и этот показатель растет», — отметил он.

У России налажены крепкие экономические связи практически со всеми исламскими странами, и в этих государствах лежит главный потенциал роста экспорта российской продукции. Сейчас, добавил Чекушов, лидерами по импорту российской продукции в странах исламского мира являются страны бывшего СССР, а именно Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Помимо этого, активно развиваются поставки на Ближний Восток, в том числе в ОАЭ.

Сейчас большой рост показывает и экспорт в Саудовскую Аравию. Мы большие надежды возлагаем на соглашение о свободной торговле с Индонезией, там огромный потенциал роста экспорта, и мы уверены, что экспорт будет дальше расти. Ну и, естественно, Турция, это лидер по импорту российских товаров среди стран исламского мира, — добавил он.

Также в рамках форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил потенциал рынка исламских финансов в России более чем в триллион рублей. «Не меньше (1 триллиона рублей), я думаю, что намного больше», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    В России захотели изменить перечень стратегически значимых лекарств

    Интерес к работе в России мигрантов из Афганистана назвали взаимным

    СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

    УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Белоруссией

    Ближайший союзник России заявил о тесных связях с США

    Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

    Российский полковник лишился звания из-за непомерного аппетита

    Российская коуч просрочила визу и захотела добиться бесплатного выдворения из Таиланда

    Страна БРИКС предложила Индии нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok