Путин прокомментировал «пророчества» об упадке России цитатой Марка Твена

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал «пророчества» о поражении России и упадке экономики цитатой Марка Твена. Его слова приводит RT.
Глава государства процитировал известную фразу писателя: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».
«Не надо выдавать желаемое за действительное», — подчеркнул президент России.
Ранее Путин порассуждал о своих словах при подписании мирного соглашения с Украиной. «Слава богу, все закончилось», — такие слова сказал бы российский лидер.