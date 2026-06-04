Путин прокомментировал «пророчества» об упадке России цитатой Марка Твена

Путин о «пророчествах» об упадке России: Не надо выдавать желаемое за действительное

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал «пророчества» о поражении России и упадке экономики цитатой Марка Твена. Его слова приводит RT.

Глава государства процитировал известную фразу писателя: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

«Не надо выдавать желаемое за действительное», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин порассуждал о своих словах при подписании мирного соглашения с Украиной. «Слава богу, все закончилось», — такие слова сказал бы российский лидер.

