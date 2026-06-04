ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:26, 4 июня 2026Россия

Путин прокомментировал «пророчества» об упадке России цитатой Марка Твена

Путин о «пророчествах» об упадке России: Не надо выдавать желаемое за действительное
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал «пророчества» о поражении России и упадке экономики цитатой Марка Твена. Его слова приводит RT.

Глава государства процитировал известную фразу писателя: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

«Не надо выдавать желаемое за действительное», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин порассуждал о своих словах при подписании мирного соглашения с Украиной. «Слава богу, все закончилось», — такие слова сказал бы российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин открыл большую военную тайну после удара «Орешником» по Украине

    Путин оценил предложения Трампа по Украине

    Путин назвал Украину русскоязычной страной

    Путин рассказал об отличии России от Украины

    В «Ливерпуле» назначили нового главного тренера

    Стало известно о недвижимости Прохора Шаляпина в Сочи и Москве

    В Армении рассказали о выдаче повесток приезжающим на выборы из России мужчинам

    Путин оценил необходимость приостановки боевых действий на Украине

    Путин отреагировал на заявления о возможном нападении России на НАТО

    Путин рассказал о проблеме на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok