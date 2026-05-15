14:12, 15 мая 2026

Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

Аксаков: Потенциал рынка исламских финансов в России превышает 1 триллион рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Потенциал рынка исламских финансов в России превышает триллион рублей. Так оценил ситуацию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

В кулуарах форума «Россия — Исламский мир» Аксаков заявил, что в перспективе рынок исламских финансов может быть еще больше.

«Не меньше (1 триллиона рублей), я думаю, что намного больше», — пояснил он.

Также депутат отметил, что сейчас ведутся переговоры о создании исламского (партнерского) банка в России с участием партнеров из арабских стран, и он может быть цифровым.

В конце 2025 года Аксаков отмечал, что работа по созданию такой финансовой организации будет завершена в 2026 году. В этом вопросе удалось заручиться поддержкой Центробанка (ЦБ), уточнил Аксаков. «Институт (исламский банк — прим. «Ленты.ру») даст дополнительный импульс развитию партнерского финансирования в нашей стране», — заключил он.

Исламский банкинг подразумевает оказание финансовых услуг в рамках норм шариата и исламской этики. В основе системы лежит принцип партнерства банка и клиента в распределении прибыли и убытка. «Ростовщичество» при такой системе считается «греховным делом», выдавать деньги под проценты в мусульманских странах нельзя. Вместо этого применяются рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

