ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 4 июня 2026Путешествия

Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

Bild: Турист из Германии не выжил после ужина в ресторане на озере Гарда в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Турист из Германии поужинал с семьей в ресторане на курорте в Италии, почувствовал себя плохо и не выжил. Об этом стало известно Bild.

Трагедия произошла в апреле этого года на озере Гарда. 35-летний немец Александр его отец и супруга, а также двое их маленьких детей заказали рыбу. Через несколько часов после ужина мужчина, его жена и отец пожаловались на тошному и рвоту.

Материалы по теме:
«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?
«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?
6 декабря 2025
«Заваливают в сауну и в чем мать родила расползаются по полкам». Какие привычки немцев шокируют россиян?
«Заваливают в сауну и в чем мать родила расползаются по полкам». Какие привычки немцев шокируют россиян?
25 апреля 2026

Семья вызвала скорую помощь, однако к моменту прибытия медиков Александр перестал подавать признаки жизни. Его отец выжил, а жена и дети оказались здоровы.

На данный момент итальянская прокуратура расследует дело о непредумышленной расправе над путешественником. Эксперты подозревают, что причиной смерти приезжего стало пищевое отравление. Результаты анализа на токсины и бактерии пока не раскрыты. Тело туриста было репатриировано в Германию.

Ранее россиянка описала шашлыки с европейской семьей словами «я могла бы угодить в больницу». Женщину поразило одно блюдо — сало на гриле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мирра Андреева победила скандальную украинку в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема

    Ида Галич назвала самую стильную российскую звезду

    Определен главный фаворит ЧМ-2026

    Варламов назвал причину отказа от интервью Дудю

    Лавров рассказал о планах Европы создать плацдарм против России

    Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ

    В России отреагировали на идею расширить Евросоюз до 40 стран

    Женщина решила вернуть украденные деньги и погналась за вором с арбалетом

    Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

    ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok