Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

Bild: Турист из Германии не выжил после ужина в ресторане на озере Гарда в Италии

Турист из Германии поужинал с семьей в ресторане на курорте в Италии, почувствовал себя плохо и не выжил. Об этом стало известно Bild.

Трагедия произошла в апреле этого года на озере Гарда. 35-летний немец Александр его отец и супруга, а также двое их маленьких детей заказали рыбу. Через несколько часов после ужина мужчина, его жена и отец пожаловались на тошному и рвоту.

Семья вызвала скорую помощь, однако к моменту прибытия медиков Александр перестал подавать признаки жизни. Его отец выжил, а жена и дети оказались здоровы.

На данный момент итальянская прокуратура расследует дело о непредумышленной расправе над путешественником. Эксперты подозревают, что причиной смерти приезжего стало пищевое отравление. Результаты анализа на токсины и бактерии пока не раскрыты. Тело туриста было репатриировано в Германию.

Ранее россиянка описала шашлыки с европейской семьей словами «я могла бы угодить в больницу». Женщину поразило одно блюдо — сало на гриле.