«Заваливают в сауну и в чем мать родила расползаются по полкам». Какие привычки немцев шокируют россиян?

Туристка из России удивилась голым немцам в общественной сауне

Из всех европейцев немцы, пожалуй, больше всего поражают россиян своим менталитетом и привычками. Жители этой страны обросли стереотипами и стали персонажами многих анекдотов благодаря своей любви к порядку, расчетливости, обостренной пунктуальности и прямолинейности. Многие соотечественники, побывавшие в Германии, признаются, что были шокированы, когда в первый раз увидели, в каком виде немцы ходят в баню, как они ведут себя на свиданиях, следят за соседями и что едят на праздники. Их впечатления собрала «Лента.ру».

Любят навязать свою правоту и не показывают эмоции

Автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» Елена пообщалась со знакомым соотечественником, который живет в Германии уже 25 лет. Мужчина признался, что несмотря на то что переехал в страну давно, некоторые вещи до сих пор вызывают у него недоумение.

В частности, россиянин так и не смог привыкнуть к прямолинейности немцев. По его словам, они любят навязать свою правоту, указать на недостатки или высказать мнение прямо, даже если это неприятно для собеседника.

«Для иностранцев это грубо и некорректно, тем более для нашей культуры. Например, у нас никогда не "сдадут" коллегу, с которым дружат, скорее, наоборот, поддержат и встанут на его сторону, даже если тот не прав. Мой друг признается, что до сих пор не может привыкнуть к этому качеству немецкой прямоты», — рассказала Елена.

Помимо этого, ее собеседник пожаловался на отсутствие спонтанности у жителей этой страны Европы. Они договариваются заранее о личных встречах, звонках, походах в гости и даже дружеских посиделках. Сюрпризы немцы не любят, а такие фразы, как «пойдем сейчас», воспринимают настороженно

Россиянин также признался, что немцы сохраняют дистанцию в общении и не склонны к проявлению бурных эмоций, комплиментам и объятиям. «Лишний раз не похвалят и не обнимут при встрече. Для моего друга это стало одним из самых больших культурных испытаний», — отметила блогерша.

Еще одна особенность немцев, к которой соотечественник так и не смог привыкнуть, — необходимость соблюдения правил во всех жизненных ситуациях: от сортировки мусора до парковки велосипеда. «Мой друг говорит, что иногда ощущает себя ребенком под контролем строгого родителя: стоит забыть что-то или нарушить мелочь, и ты тут же получишь комментарий от соседа или письмо на почту», — добавила Елена.

Следят друг за другом и не обращаются в больницу без повода

Россиянка поделилась и своими впечатлениями от поездки в Германию, во время которой она убедилась в правдивости многих стереотипов о жителях этой страны. Например, о том, что они пристально следят друг за другом.

Знаю, что то же самое происходит зачастую на работе: все с тобой мило общаются, но никто не постесняется написать на тебя жалобу начальству, если что-то сделаешь не так Елена автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия»

Путешественницу также удивило, что немцы соблюдают во всем идеальный порядок. По воскресеньям в этой стране нельзя шуметь и доставлять дискомфорт соседям. А еще россиянке показалось странным, что там никто не обращается в больницу без повода.

«В Германии никто просто так не вызывает скорую, только в критических ситуациях. Потому что иначе вызов придется оплачивать, а чек от 200 евро (около 17,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») и выше», — пояснила она.

На свиданиях и в браке делят счета пополам

Другая россиянка, Ольга, во время поездки в Германию сходила на свидание с немцем и оказалась разочарована. В беседе с «Лентой.ру» девушка рассказала, что познакомилась с иностранцем по имени Андреас в приложении. Первая встреча прошла успешно, поэтому пара продолжила общение.

Единственное, что неприятно удивило — он, даже не спросив меня, сразу попросил официанта разбить наш счет и делил со мной поровну даже чаевые, до последнего евро Ольга россиянка, сходившая на свидание с немцем

По словам туристки, Андреас получал зарплату в три раза больше, чем она, однако постоянно просил ее купить что-нибудь поесть или выпить. Сам немец экономил буквально на всем, заявляя, что не хочет переплачивать.

Стереотип о чрезмерной экономности немцев подтвердила и россиянка Мария, которая пять лет прожила в Германии замужем за немцем, а затем вернулась на родину в одиночестве.

Она познакомилась с 34-летним Штефаном на работе в российском филиале немецкой компании. Около двух месяцев они переписывались, а затем немец прилетел в Москву, чтобы увидеться с Марией, и пригласил ее в ресторан. Девушка красиво оделась и подготовилась ко встрече. Вечер был приятным — Штефан рассказывал о своей работе, расспрашивал свою спутницу о жизни и внимательно ее слушал.

Когда принесли счет на восемь тысяч рублей, я по привычке откинулась на спинку стула — жду, когда он возьмет счет. Штефан посмотрел на сумму и сказал: «Получается, четыре тысячи с каждого. Или хочешь точнее разделить? У тебя был салат дороже» Я опешила. Честно, не знала, что сказать Мария россиянка, вышедшая замуж за немца

В итоге мужчина оплатил счет из уважения к российским традициям, но девушка призналась, что в душе ей было неприятно.

Вторая неприятная ситуация случилась уже после их свадьбы в Штутгарте. В первый же день немец сел со своей новой женой за стол и показал ей таблицу в Excel, где посчитал все совместные расходы и разделил их пополам. Штефан категорически отказался оплачивать большую часть, несмотря на то что его зарплата была в четыре раза выше. Более того, он призвал жену экономить на всем, в том числе на услугах ЖКХ из-за дорогого отопления и стоимости воды.

«Я перестала принимать ванну, чувствовала себя виноватой. Продукты он покупал только по акциям. У него было приложение, где отслеживались скидки. Мы ездили в три разных супермаркета, чтобы купить все максимально дешево», — отметила россиянка.

Девушку также расстроило, что после свадьбы романтика в паре закончилась совсем. Штефан не дарил ей цветы и подарки и не делал сюрпризов.

Переломный момент настал, когда Мария серьезно заболела и ушла с работы на три недели, чтобы поправить здоровье. Даже в том месяце супруг не изменил себе — как обычно, составил таблицу расходов и попросил возлюбленную оплатить свою половину. Когда девушка призналась, что у нее нет возможности это сделать, так как она была долгое время без работы, Штефан предложил дать ей денег в долг, чтобы она при ближайшей возможности их вернула.

«Я сидела и смотрела на него. Мой муж. Который зарабатывает пять тысяч евро. Просит меня вернуть долг за аренду, потому что я болела. <…> Вот тогда я впервые подумала: а что будет, если я серьезно заболею? Если потеряю работу? Если захочу родить ребенка и год сидеть дома? Штефан не возьмет на себя ответственность за меня. Он будет выполнять только свою долю. Всегда. При любых обстоятельствах», — посетовала россиянка.

Ходят в баню в чем мать родила

«За все разы, что я побывал в Германии, я так и не привык к этой особенности: в немецких саунах принято париться всем вместе и без одежды — это нормальная традиция», — признался автор тревел-блога TrueStory Travel.

Россиянин рассказал, что он отправился на экскурсию на завод Volkswagen в Германии, а после основной программы его пригласили в местную корпоративную сауну. Там соотечественник почувствовал смущение и нерешительность, так как его окружали обнаженные люди. Через какое-то время ему все-таки удалось расслабиться, глядя, как посетители спокойно общаются, обсуждают рабочие вопросы, делятся планами на выходные. По словам блогера, никто не обращал внимания на наготу.

Если в Германии такой внешний вид людей во время банных процедур уже никого не смущает, то за границей подобное поведение немцев вызывает у жителей других стран вопросы. Так, автор тревел-блога «Мама на Море | Турция и путешествия» пожаловалась, что в отелях Турции, где она часто отдыхает, они «заваливают в сауну, скидывают с себя полотенца и в чем мать родила расползаются по полкам». Россиянка добавила, что ходят голыми все жители Германии — и женщины, и мужчины. Свидетели их не волнуют.

«Один раз, правда, немец спросил мужа: "У вас в России в сауну ходят в купальниках?" Получив утвердительный ответ, немец разделся догола и со словами "а у нас — нет" сел рядом», — ужаснулась автор.

Любят есть сырой фарш на хлебе и сосиски в рассоле

Гастрономические предпочтения немцев тоже остаются большой загадкой для россиян, несмотря на то что на первый взгляд кухни двух стран кажутся похожими. И там и там преобладают мясо, колбасы, макаронные изделия и картошка. Однако в Германии блюда из этих ингредиентов готовят совершенно иначе — настолько, что туристы часто даже не решаются их пробовать. Один из главных деликатесов на всех немецких праздниках и мероприятиях — бутерброды с сырым свиным фаршем, щедро посыпанным луком, — вызывает у соотечественников опасения.

«У русских при виде этого "деликатеса" обычно один вопрос: "А вы точно не боитесь бактерий и всяких заболеваний?" Мы брезгуем такое есть. И хотя фарш якобы проходит строгий контроль, идея есть сырую свинину многим кажется не просто странной и неприятной, но еще довольно опасной. Немцы же уверены: это вкусно, безопасно и очень по-домашнему», — отметила автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» Елена.

Она также включила в список самых странных немецких блюд кровяную колбасу, зельц с уксусом и овощами, суп из пива с яйцом и уксусную селедку. А вот деликатес, который представляет собой стеклянную или жестяную банку с закрученными в рассоле сосисками, ей пришелся по вкусу.

«Такие сосиски называют Bockwurst или Wiener. Их удобно хранить, они долго не портятся и часто лежат в холодильнике "про запас". Наши сосиски обычно продаются просто в вакуумной упаковке, а вот формат сосисок в банке с рассолом не встречается», — пояснила путешественница.

Популярные в России напитки в Германии не особо жалуют. Про кефир, цикорий и компот большинство ничего не слышали, а водку пьют редко, хотя она есть в магазинах. Вместо нее немцы предпочитают шнапс — «фруктовую водку» крепостью около 30 градусов.

«Когда я предложил одному немцу попробовать обычную русскую водку (40 градусов, без вкуса и запаха), он поморщился: "Слишком жестко. И зачем пить что‑то без вкуса, если можно взять шнапс со вкусом сливы?"» — поделился автор TrueStory Travel.