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05:30, 13 марта 2024Путешествия

Россиянка пошла на свидание с немцем и разозлилась из-за его «экономии на всем»

Россиянка пошла на свидание с немцем в Германии и пожаловалась его экономность

Фото: Unsplash

Россиянка, отправившаяся в путешествие в Германию, пошла на свидание с немцем и разозлилась из-за некоторых его качеств. Своими впечатлениями от встреч с иностранцем она поделилась с «Лентой.ру».

Путешественница по имени Ольга познакомилась с Андреасом в приложении. Первая встреча прошла успешно, поэтому пара продолжила общение. «Единственное, что неприятно удивило — он, даже не спросив меня, сразу попросил официанта разбить наш счет и делил со мной поровну даже чаевые, до последнего евро», — пожаловалась девушка.

По словам туристки, Андреас получал зарплату в три раза больше, чем она, однако постоянно просил ее купить что-нибудь поесть или выпить. Сам немец экономил буквально на всем, заявляя, что не хочет переплачивать.

Другая россиянка побывала на нескольких свиданиях на Бали и описала мужчин на индонезийском острове фразой «ничего не нужно, кроме секса». К примеру, один из мужчин захотел потрогать ее грудь на первом свидании и прямо попросил об этом.

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      Зарина Дзагоева
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