Россиянка описала мужчин на Бали фразой «ничего не нужно, кроме секса»

Россиянка побывала на нескольких свиданиях на Бали и описала мужчин на индонезийском острове фразой «ничего не нужно, кроме секса». Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам путешественницы по имени Алина, одна из встреч началось вполне хорошо: они с новым знакомым разговаривали по душам и пили чай. «И тут он вдруг говорит: "Слушай, я весь вечер хочу тебя спросить, и мне кажется, что сейчас пришло самое время. Можно? А сиськи свои?" Я опешила и честно ответила, что нет, они сделанные», — рассказала россиянка.

Тогда мужчина захотел потрогать ее грудь и прямо попросил об этом. Алина отказала своему спутнику и больше с ним не виделась. «Здесь всем мужчинам ничего не нужно, кроме секса. Они льют в уши красивые слова, красиво ухаживают, потом все случится, и они просто исчезнут», — предупредила она.

Ранее на греческом острове Родос туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.