Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:48, 12 марта 2024Путешествия

Россиянка описала мужчин на Бали фразой «ничего не нужно, кроме секса»

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Россиянка побывала на нескольких свиданиях на Бали и описала мужчин на индонезийском острове фразой «ничего не нужно, кроме секса». Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам путешественницы по имени Алина, одна из встреч началось вполне хорошо: они с новым знакомым разговаривали по душам и пили чай. «И тут он вдруг говорит: "Слушай, я весь вечер хочу тебя спросить, и мне кажется, что сейчас пришло самое время. Можно? А сиськи свои?" Я опешила и честно ответила, что нет, они сделанные», — рассказала россиянка.

Тогда мужчина захотел потрогать ее грудь и прямо попросил об этом. Алина отказала своему спутнику и больше с ним не виделась. «Здесь всем мужчинам ничего не нужно, кроме секса. Они льют в уши красивые слова, красиво ухаживают, потом все случится, и они просто исчезнут», — предупредила она.

Ранее на греческом острове Родос туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      Число пострадавших при атаке на здание администрации в Белгороде выросло

      Россияне массово согласились потратиться на необычную услугу

      Российские РЭБ назвали одним из самых грозных видов оружия против Украины

      Преподаватель потерял работу в российском колледже из-за фотографии кактуса

      Россиянка описала мужчин на Бали фразой «ничего не нужно, кроме секса»

      Девушка купила пиджак за 900 рублей в секонд-хенде и удивилась ценной находке

      В России оценили вероятность снижения ставки в ближайшие месяцы

      В Грузии пройдет трехсторонняя встреча с главами МО Азербайджана и Турции

      «Вызову» предрекли миллионные сборы в Китае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше