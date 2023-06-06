Туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море

Vradyni: на греческом острове Родос мужчина изнасиловал туристку и пошел под суд

На греческом острове Родос туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Преступник пошел под суд, сообщает местное издание Vradyni.

Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу. 3 июня пара отправилась на пляж Глистра в бухте Лардос, где зашла в воду, чтобы искупаться. Там молодой человек напал на девушку и, несмотря на активное сопротивление с ее стороны, надругался над ней.

Когда путешественница вернулась на пляж, она попросила албанца отвезти ее обратно в отель. У номера своей жертвы молодой человек вновь попытался применить насилие сексуального характера, однако та прогнала мужчину. Сразу после его ухода девушка обратилась в полицию и предоставила им всю информацию о преступнике.

Спустя несколько часов правоохранители задержали похожего мужчину, в котором жертва позже опознала своего знакомого из интернета. Албанцу были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Ранее британский бизнесмен изнасиловал 20-летнюю стюардессу в отеле на острове Барбадос и пошел под суд. Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице, где члены экипажа British Airways остановились перед возвращением в Лондон.