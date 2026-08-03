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18:50, 3 августа 2026Силовые структуры

Богатые супруги встретились в российском суде из-за маски для сна

«КП-Ростов»: Богатые супруги делили в суде маску для сна и старые кастрюли
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Богатые супруги из Ростовской области встретились в суде, чтобы разделить после развода маску для сна и старые кастрюли. Об этом в понедельник, 3 августа, пишет «КП-Ростов».

Как пишет издание, брак молодых людей начинался красиво. Супруги много работали и успели сколотить за совместную жизнь целое состояние: обзавелись миллионами на банковских счетах, приобрели пять статусных иномарок, а также недвижимость в Ростове-на-Дону и Москве. Однако спустя некоторое время счастливая семейная жизнь закончилась, а бывшие муж и жена встретились в суде для раздела совместно нажитого имущества.

В перечне были квартиры, автомобили, коммерческая недвижимость и антиквариат, включая коллекционное ружье за 16 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей). Не обошли стороной супруги и менее дорогие вещи — судье пришлось делить кухонную утварь, полотенца, старые кастрюли, маску для сна, подушки и плед. Поделить поровну совместно нажитое имущество не получилось, так что мужчина будет обязан выплатить экс-жене 15 миллионов рублей в качестве компенсации.

Ранее в Москве нашли 69-летнюю местную жительницу, которая «заказала» киллеру своего мужа, с которым не хотела делить совместно нажитое имущество.

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