Россиянин описал реакцию немца на русскую водку фразой «он поморщился»

Российский тревел-блогер побывал в Германии и рассказал о пяти популярных у него на родине напитках, которые местные жители не пьют. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметил, что водку в этой стране Европы пьют редко, хотя она есть в магазинах. Вместо нее немцы предпочитают шнапс — «фруктовую водку» крепостью около 30 градусов.

«Когда я предложил одному немцу попробовать обычную русскую водку (40 градусов, без вкуса и запаха), он поморщился: "Слишком жестко. И зачем пить что‑то без вкуса, если можно взять шнапс со вкусом сливы?"» — такими фразами описал реакцию знакомого россиянин.

Второй напиток в списке блогера — кефир. По его словам, он вызывает у немцев настороженность. Они не понимают, зачем пить продукт, который выглядит и пахнет «испорченным».

Россиянин добавил, что жители этой страны Европы почти ничего не слышали о чайном грибе. «Для них это звучит так же странно, как если бы я предложил выпить рассол от квашеной капусты ради удовольствия», — поиронизировал он.

Кроме того, в Германии не популярны цикорий и компот. У немцев нет привычки готовить домашние напитки из сезонных фруктов, как это принято в России, пояснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал вкусовые предпочтения немцев фразой «не едят многие продукты, привычные для россиян». Например, в Германии сложно найти в обычных супермаркетах гречку.