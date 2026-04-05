10:41, 5 апреля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал предпочтения немцев фразой «не едят продукты, привычные для россиян»

Алина Черненко

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогер побывал в Германии и описал вкусовые предпочтения немцев фразой «не едят многие продукты, привычные для россиян». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Первый продукт, о котором рассказал соотечественник, — сосиски. По его словам, в этой стране Европы есть огромное разнообразие колбасок — тонких, толстых, длинных, коротких, копченых, свежих, с разными специями, — но именно сосисок в привычном для россиян понимании там нет.

Второй продукт в списке автора публикации — редька. В Германии этот корнеплод практически неизвестен. «Когда я спросил о редьке в супермаркете, продавцы смотрели на меня с недоумением. На фермерском рынке один пожилой фермер покрутил пальцем у виска и сказал: "Мы такое не выращиваем. Это что, для животных?"» — поделился опытом блогер.

Также у немцев нет привычки пить чай по утрам, на обед или ужин. Главный горячий напиток в этой стране — черный кофе. В холодное время года популярен глинтвейн.

Еще один странный для немцев продукт — гречка. Она не входит в их традиционный рацион, и ее сложно найти в обычных супермаркетах. «Однако есть один любопытный нюанс: в некоторых магазинах можно обнаружить зеленую гречку, то есть необжаренную. Эту зеленую гречку некоторые немцы заваривают и пьют вместо чая», — удивился автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша рассказала о любимых блюдах немцев, которые бы ее соотечественники пробовать не стали. В ее список попала закуска из хлеба с сырым фаршем, которую подают на всех праздниках.

