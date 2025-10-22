Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 22 октября 2025Путешествия

Путешественница описала любимые блюда немцев фразой «в России гости такое есть не будут»

Алина Черненко

Фото: PeSchne / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Елена побывала в Германии и рассказала о любимых блюдах местных жителей, которые бы ее соотечественники пробовать не стали. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что на всех праздниках в этой стране Европы подают закуску из хлеба с сырым фаршем. «Я еще могу понять, если бы сырой фарш был деликатесом. Но так, чтобы угощать гостей на свадьбе, на мой взгляд, перебор. В России гости такое есть не будут однозначно, ни на празднике, ни в повседневной жизни», — такими фразами описала она немецкое угощение.

Материалы по теме:
«Русские салаты — за пределами добра и зла» Немец пожил в России, нашел русскую бабушку и узнал о русском авосе. Что его поразило?
«Русские салаты — за пределами добра и зла»Немец пожил в России, нашел русскую бабушку и узнал о русском авосе. Что его поразило?
21 января 2025
«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
13 марта 2024

Второе популярное блюдо, которое можно купить в любом немецком супермаркете, — салаты с холодными макаронами. По словам россиянки, на вид они больше напоминают «майонезную массу».

Жители Германии также часто покупают в магазинах готовые супы в пакетах. «Внешний вид неаппетитный, на вкус не пробовала — не возникает такого желания, если честно», — призналась Елена.

Кроме того, немцы любят рыбу в уксусе и салат из картошки с уксусом. Путешественница отметила, что 250 граммов такого блюда стоят около 200 рублей. «А еще говорят, что они экономные. Даже мы со своей щедростью не станем такой салат есть», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с немцами, которые назвали некоторые пугающие их привычки россиянок. Так, иностранцы отметили, что девушки из России готовят слишком много блюд для одного приема пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Полеты ограничили в двух российских аэропортах

    На Украине рассказали тысячах значимых для отражения атак России беспилотниках

    Россиянам назвали способы профилактики тромбоза во время перелетов

    Путешественница описала любимые блюда немцев фразой «в России гости такое есть не будут»

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    В США оценили влияние саммита в Будапеште на понимание Трампом причин СВО

    Поимка гигантской смертельно опасной змеи попала на видео

    В Венгрии заявили о попытках сорвать саммит России и США

    Аэропорт российского города ввел временные ограничения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости