Путешественница описала любимые блюда немцев фразой «в России гости такое есть не будут»

Российская путешественница Елена побывала в Германии и рассказала о любимых блюдах местных жителей, которые бы ее соотечественники пробовать не стали. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что на всех праздниках в этой стране Европы подают закуску из хлеба с сырым фаршем. «Я еще могу понять, если бы сырой фарш был деликатесом. Но так, чтобы угощать гостей на свадьбе, на мой взгляд, перебор. В России гости такое есть не будут однозначно, ни на празднике, ни в повседневной жизни», — такими фразами описала она немецкое угощение.

Второе популярное блюдо, которое можно купить в любом немецком супермаркете, — салаты с холодными макаронами. По словам россиянки, на вид они больше напоминают «майонезную массу».

Жители Германии также часто покупают в магазинах готовые супы в пакетах. «Внешний вид неаппетитный, на вкус не пробовала — не возникает такого желания, если честно», — призналась Елена.

Кроме того, немцы любят рыбу в уксусе и салат из картошки с уксусом. Путешественница отметила, что 250 граммов такого блюда стоят около 200 рублей. «А еще говорят, что они экономные. Даже мы со своей щедростью не станем такой салат есть», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с немцами, которые назвали некоторые пугающие их привычки россиянок. Так, иностранцы отметили, что девушки из России готовят слишком много блюд для одного приема пищи.