Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

Российская путешественница Елена во время поездки в Германию пообщалась с местными жителями, которые назвали некоторые пугающие их привычки ее соотечественниц. Историями иностранцев она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Во-первых, немцы отметили, что русские девушки вкладывают в домашнюю еду целую философию и готовят слишком много блюд для одного приема пищи. «А традиция делать заготовки на всю зиму — вообще что-то из области фантастики», — добавила автор публикации.

Во-вторых, жители этой страны Европы считают, что россиянки слишком долго собираются и выглядят чересчур нарядно. «Когда я гостила у друга, мы часто встречались с его немецкими друзьями. И каждый раз кто-то шутил, что ждать русскую девушку можно дольше, чем немецкий поезд (немецкие поезда редко ходят по расписанию и все время опаздывают: а могут вообще не приехать)», — призналась Елена.

Блогерша пояснила, что россиянки привыкли надевать что-то красивое, делать макияж и продумывать образ, но для немецких мужчин это выглядит как процесс без конца, и они не понимают, зачем на это тратить столько времени.

Третья особенность россиянок, которая пугает европейцев, — чрезмерное гостеприимство. Путешественница подчеркнула, что немцы очень рациональны. Если они зовут в гости друзей, то обычно каждый приносит с собой еду и напитки для себя, и никто не старается «накрыть на стол», подавая гостям все самое лучшее, что есть в холодильнике.

«У нас же, наоборот, принято кормить всех, ставить на стол лучшее, чтобы хватило каждому. Немцы это называют "чрезмерным гостеприимством" — и опасаются, что с русской женой бюджет быстро уйдет на угощения», — констатировала Елена.

Кроме того, автор рассказала, что один ее знакомый немец собирался жениться на девушке из России, но их отношения закончились, когда речь зашла о свадьбе. Иностранец испугался, что невеста захотела пригласить на мероприятие всю родню — человек шестьдесят, не считая друзей.

«Для немца это показалось безумием: огромные расходы, организация, жилье для гостей. Он предложил вместо этого купить машину или отправиться в путешествие. Девушка отказалась, и история закончилась», — заключила россиянка.

Ранее другая россиянка, отправившаяся в путешествие в Германию, пошла на свидание с немцем и разозлилась из-за некоторых его качеств. В частности, девушке не понравилось, что ее спутник сразу попросил официанта разбить счет и поделил поровну даже чаевые.

