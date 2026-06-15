Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 15 июня 2026Забота о себе

Назван любимый королем Карлом III и полезный для сердца завтрак

Mirror: Шпинат и помидоры в завтраке британского короля полезны для сердца и мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ben Stansall / WPA Pool /Getty Images

Ингредиенты любимого завтрака британского короля Карла III полезны для сердца, мозга и кожи. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на экспертов.

Недавно сайт Falstaff сообщил, что на завтрак король Карл III предпочитает есть запеченные яйца с сыром, шпинатом и помидорами. По данным Британского фонда сердца, яйца являются хорошим источником белка и содержат питательные вещества, в том числе витамины В12 и D, а также холин, который играет важную роль в функционировании мозга и нервной системы. Шпинат, в свою очередь, содержит витамины А, С и К, фолиевую кислоту и железо, а также богат антиоксидантами, которые могут помочь защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Помидоры, пишет издание со ссылкой на врачей Кливлендской клиники, являются одним из лучших диетических источников ликопина — растительного соединения, придающего им красный цвет и поддерживающего здоровье сердца. Наконец, по информации Национальной службы здравоохранения Великобритании, витамин С, содержащийся в помидорах и шпинате, способствует нормальному образованию коллагена — белка, который помогает поддерживать нормальную структуру и функции кожи.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша развеяла популярный миф о сахарном диабете. Она рассказала, что людям с этим диагнозом можно есть фрукты и ягоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный удар армии России по Киеву

    Армия России поразила производящий компоненты для ракет «Фламинго» завод

    Европейский центробанк заявил о неприемлемой ситуации с инфляцией

    Назван связанный с продолжительностью жизни индикатор здоровья

    Кевин Спейси рассказал Собчак о жизни после обвинений в сексуальных домогательствах

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью»

    Перечислены попавшие под высокоточный российский удар возмездия предприятия на Украине

    Российскому городу предсказали превращение в Хургаду к 2045 году

    Пожар на территории Киево-Печерской лавры во время удара возмездия России объяснили

    Россияне смогут отдохнуть в Турции по системе «все включено» от 120 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok