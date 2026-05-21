12:14, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали большое заблуждение о сахарном диабете

Диетолог Макиша заявила, что людям с сахарным диабетом можно есть фрукты и ягоды
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала ошибочное мнение о сахарном диабете. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«То, что людям с сахарным диабетом второго типа нельзя есть фрукты и ягоды, — это (...) большое заблуждение. Очень важно понимать, что продукт, который мы едим, дает нам не просто углеводы. Во фруктах и ягодах углеводы приходят вместе с пищевой клетчаткой. И за счет этого процесс усвоения углеводов замедляется, и фрукты не так сильно повышают уровень глюкозы в крови», — рассказала Макиша.

Она заявила, что людям с этой болезнью разрешено есть яблоки, груши, сливы и абрикосы. По словам врача, за раз они могут съедать до 200 граммов этих фруктов. Что касается черешни, клубники и малины, то безопасной порцией для диабетиков является 300 граммов в день. При этом, как подчеркнула Макиша, есть важное условие — перед фруктами и ягодами человек не должен есть продукты, в которых много углеводов, например, белый хлеб или картофель.

В то же время диетолог отметила, что некоторые фрукты людям с сахарным диабетом нужно есть с осторожностью. В частности, им можно съедать до 50 граммов банана за раз, а виноград, хурму и манго — до 100 граммов за раз.

Ранее Макиша в программе «О самом главном» раскрыла способ снизить риск инфарктов и инсультов. Она посоветовала включить в рацион печень и несколько других продуктов.

