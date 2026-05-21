Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

Вратарь «Астон Виллы» Мартинес отыграл финал Лиги Европы с переломом пальца

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес отыграл финал Лиги Европы с травмой руки. Его слова приводит ESPN.

«Я сломал палец на разминке перед матчем. У меня никогда не было перелома пальца, каждый раз, когда я ловил мяч, он уходил в сторону. Это то, через что нужно пройти», — заявил 33-летний голкипер.

«Астон Вилла» выиграла у «Фрайбурга» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. Мартинес отразил два удара в течение матча.

Для клуба из Бирнингема это была первая в истории победа во втором по значимости клубном турнире Европы. В 1982 года «Астон Вилла» выигрывала Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.