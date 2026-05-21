Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:04, 21 мая 2026Авто

Момент ДТП с пьяным сыном российского миллионера попал на видео

Момент ДТП с пьяным 21-летним сыном миллионера Корнилова попал на видео
Майя Назарова

В Нижнем Новгороде момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с пьяным 21-летним сыном российского миллионера, гендиректора группы компаний «Луидор» Сергей Корнилова попал на видео. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как водитель кабриолета Mercedes-Benz SL теряет управление, вылетает на встречную полосу и врезается в Kia, которую отрикошетило в Nissan. Саму иномарку отбросило на бордюр. Затем виновник аварии некоторое время общается с инспектором ДПС в служебном авто. Последний подчеркивает, что от медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

В результате случившегося никто не пострадал.

Корнилов-младший после ДТП отправился в ресторан. Когда журналисты дозвонились до него и попросили прокомментировать ситуацию, он, используя матерные выражения, назвался главным героем.

О ДТП с участием сына миллионера Корнилова стало известно утром в четверг, 21 мая. До инцидента молодой человек оскорблял в соцсетях своих подписчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшего мужа Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    Вышедшая из берегов река затопила российское село

    В России предложили не брать деньги за проезд по платным автодорогам в одном случае

    103-летняя женщина поделилась пятью секретами долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok