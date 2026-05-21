15:10, 21 мая 2026

Новые власти Венгрии оценили выгодность российского газа

Мадьяр: Российский газ обходится для Венгрии намного дешевле, чем американский
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Американский сжиженный природный газ (СПГ), перекачиваемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, стоит намного дороже, чем импортируемый из России. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью изданию Rzeczpospolita.

Он заявил, что его партия одержала сокрушительную победу над прежним премьер-министром Виктором Орбаном. Однако это не изменило географических условий: Россия, так же как и Венгрия с Польшей, осталась на своем месте.

«Я получил мандат от венгерского народа на достижение максимально возможной диверсификации наших источников энергии, с особым акцентом на обеспечение надежности поставок. Но также и на учет цены на сырье», — призвал не забывать Мадьяр.

Он подчеркнул, что хочет видеть свою страну конкурентоспособной. А для этого крайне важны низкие цены на энергоносители.

«Я просто хочу не только стабильности поставок, но и более низких цен», — сказал новый премьер-министр Венгрии.

В первой половине апреля Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит закупать российскую нефть и не собирается полностью разрывать связи с Москвой.

