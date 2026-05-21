Назван способ расправы над бывшим мэром российского города и его женой

РИА Новости: Экс-мэру Самары Тархову подкладывали капсулы с отравой в таблетницу

Бывшему мэру Самары Виктору Тархову и его жене, в расправе над которыми обвиняют их 31-летнюю внучку Екатерину, добавляли в таблетницу капсулы с отравляющим веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Самарского областного суда.

По версии следствия, Екатерина Тархова действовала в составе организованной преступной группы (ОПГ), которой руководила Светлана Метревели. Последней был разработан корыстный план по расправе над экс-мэром и его женой. Членам своей ОПГ она поручила привезти отравляющее вещество в Россию и расфасовать по капсулам, а затем подложить эти капсулы к таблеткам, которые пенсионеры принимали каждый день. При этом их внучка должна была сообщать Метревели о любых изменениях в состоянии своих дедушки и бабушки.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля 2025 года. Тогда же была задержана их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Женщина частично признала вину.

Уголовное дело в отношении Тарховой поступило в суд 12 мая. Она обвиняется по нескольким уголовным статьям, среди которых — двойная расправа, надругательство над телами умерших и кража. Вместе с ней по делу проходят Светлана Метревели, Дмитрий Метревели и 79-летняя Таисия Киселева.

