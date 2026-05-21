16:43, 21 мая 2026Россия

В России призвали ввести новый урок в школах

Депутат Госдумы Панеш предложил ввести в школах уроки ЗОЖ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

В школах России необходимо ввести уроки по здоровому образу жизни (ЗОЖ), чтобы обучить школьников правильным привычкам. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, чьи слова приводит Life.ru.

«Недавно наблюдал за юными ребятами: они ели картошку фри, блины, булочки — никаких овощей и фруктов. А мой 10-летний сын обсуждал со сверстницей школьный буфет — в разговоре фигурировали только сладости. Дети с детства привыкают к нездоровой еде. Мы растим больное поколение. Пора это менять», — рассказал депутат.

Парламентарий призвал ввести с 1 сентября 2027 года обязательные уроки ЗОЖ, на которых дети будут изучать основы питания, вредные привычки, психологическое здоровье, а также отношения с окружающими. Также Панеш заявил, что в России нужно ввести единый перечень продуктов, которые разрешены для школьных буфетов.

Ранее стало известно, что с 2027-2028 учебного года в российских школах введут обязательный устный экзамен по истории. Испытание будет «проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации» девятиклассников.

