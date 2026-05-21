Комплимент Кайли Дженнер в адрес Тимоти Шаламе рассмешил пользователей сети

Комплимент телезвезды Кайли Дженнер в адрес возлюбленного, актера Тимоти Шаламе рассмешил пользователей сети. Комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Page Six.

Журналисты сообщили, что на видео с записью баскетбольного матча, на которой был запечатлен артист, обратила внимание его избранница. «Папочка», — написала Дженнер в комментариях под роликом.

Публикация издания набрала более 22 тысяч лайков и миллион просмотров. Юзеры принялись шутить о комплименте предпринимательницы. «Он больше похож на малыша, а не на папочку», «Должно быть, она говорит о другом парне», «Он выглядит так, как будто это ее сын», «Папа? Парень, который выглядит как школьник?», «Он ей годится в младшие братья», — с иронией высказывались они.

В апреле пользователи сети обсудили внешность Тимоти Шаламе без футболки.