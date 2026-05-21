18:24, 21 мая 2026МирЭксклюзив

В России раскритиковали заявления Евросоюза о мире

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Еврокомиссия закладывает продолжение украинского конфликта на 2026 и 2027 годы, несмотря на публичные заявления о стремлении к миру, отметил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Это говорит о том, что в Брюсселе рассматривают кризис не как трагедию, которую необходимо остановить, а как инструмент для решения внутренних задач, заявил он в беседе с «Лентой.ру».

«Возникает простой вопрос: если в Брюсселе действительно верят в переговоры, то почему они заранее готовятся к многолетней войне?» — отметил Волошин.

По его словам, с 2014 года политики Евросоюза (ЕС) утверждали, что хотят урегулирования, а Россия якобы не готова к диалогу. Однако действия самой Еврокомиссии подтверждают обратное. Конфликт используется для перераспределения бюджетов в пользу оборонных компаний, зачистки политических конкурентов внутри ЕС и дальнейшего подчинения Европы брюссельской бюрократии.

Сенатор сравнил европейских лидеров с плохими биржевыми спекулянтами, которые вложили в кризис столько средств, что боятся его окончания больше, чем продолжения. Сразу после остановки боевых действий граждане ЕС зададут неудобные вопросы: куда ушли сотни миллиардов евро, почему рухнула промышленность и зачем уничтожалась собственная энергетика, считает он.

«Для нынешней европейской элиты мир на Украине опаснее конфликта. Потому что мир означает политическую ответственность. А с этим у Брюсселя, как показывает практика, всегда были большие проблемы», — заключил Волошин.

Ранее сообщалось, что Киеву придется пойти на тяжелые уступки для урегулирования конфликта. По мнению журналистов, упрямая позиция Украины является саморазрушительной, как и противодействие переговорному процессу.

