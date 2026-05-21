TEC: Киеву придется пойти на тяжелые уступки для урегулирования конфликта

Киеву придется пойти на тяжелые уступки для урегулирования конфликта, предсказало европейское издание The European Conservative (TEC), издающееся в Венгрии.

По мнению журналистов, упрямая позиция Украины является саморазрушительной, как и противодействие переговорному процессу.

Украина добьется мира только путем принятия множества болезненных уступок. Это может быть неприятно, это может быть воспринято как несправедливость. <...> Но нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности», — говорится в статье.

Авторы материала считают, что Киев не сможет добиться успеха, это было понятно еще с 2022 года из-за дисбаланса ресурсов. Решение продолжать конфликт является катастрофой как для Украины, так и для всей Европы.

В качестве аргументов издание приводит сокращение населения Украины практически вдвое и рост цен на энергоносители и ускоренную деиндустриализацию промышленности в Европе.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия выигрывает в конфликте на Украине.