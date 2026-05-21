В деле экс-совладельца «Азбуки вкуса» появились находящиеся на свободе соучастники

Соучастники по делу Якубовского о хищении 14 млрд рублей скрываются от следствия

Следствие по уголовному делу бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского о хищении 14 миллиардов рублей продолжается. Об этом пишет РИА Новости.

Как указано в материалах, у преступления есть соучастники, местонахождение которых до сих пор не установлено. Они пока находятся на свободе и скрываются от следствия.

В апреле 2025 года Якубовского приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение более 126 миллионов долларов США у нескольких зарубежных компаний. По этому делу вынесен приговор и соучастникам преступления. После вынесения приговора в отношении предпринимателей возбудили новое уголовное дело, ущерб по которому превышает 14 миллиардов рублей.