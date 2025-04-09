Бывший совладелец «Азбуки вкуса» получил срок в колонии по делу о мошенничестве

В Москве суд приговорил экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского к 8 годам

В Москве Пресненский районный суд приговорил бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС.

Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц в особо крупном размере»).

Как установил суд, Якубовский и еще двое фигурантов — экс-глава Petropavlovsk Павел Масловский и бывший гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова — признаны виновными в хищении более 126 миллионов долларов США у нескольких зарубежных компаний. Так, Масловский получил 13,5 года колонии, а Безрукова — 5 лет. Ожидается, что они обжалуют приговор.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал Якубовскому 9,5 года лишения свободы и штраф в размере одного миллиарда рублей.