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17:07, 9 апреля 2025Силовые структуры

Бывший совладелец «Азбуки вкуса» получил срок в колонии по делу о мошенничестве

В Москве суд приговорил экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского к 8 годам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве Пресненский районный суд приговорил бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС.

Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц в особо крупном размере»).

Как установил суд, Якубовский и еще двое фигурантов — экс-глава Petropavlovsk Павел Масловский и бывший гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова — признаны виновными в хищении более 126 миллионов долларов США у нескольких зарубежных компаний. Так, Масловский получил 13,5 года колонии, а Безрукова — 5 лет. Ожидается, что они обжалуют приговор.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал Якубовскому 9,5 года лишения свободы и штраф в размере одного миллиарда рублей.

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