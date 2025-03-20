Бывший совладелец «Азбуки вкуса» получил срок за хищения у инвесторов

Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Якубовский получил 9,5 года за хищение $126 млн

На суде по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» случился скандал с именем актера Сигала

Начало событий в новости На суде по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» случился скандал с именем актера Сигала

Суд огласил приговор в отношении бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Анну Медведеву.

Якубовский получил 9,5 года колонии общего режима и штраф в размере одного миллиарда рублей. Еще двое фигурантов дела — Павел Масловский и Светлана Безрукова — получили 9,5 и 9 года лишения свободы соответственно.

Предприниматель был задержан в апреле 2023 года в московском аэропорту. По версии следствия, он сговорился с сообщниками и похитил 126 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам.

В рамках дела было арестовано 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге стоимостью более четырех миллиардов рублей.

