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18:52, 26 февраля 2025Силовые структуры

На суде по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» случился скандал с именем актера Сигала

«Ъ»: Пилот Арсеньев на суде заявил, что следствие перепутало двух Якубовских
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Скандальный поворот произошел на судебном процессе по уголовному делу бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На заседании был допрошен пилот бизнес-джетов Евгений Арсеньев, который заявил, что следствие перепутало подсудимого с другим известным бизнесменом Дмитрием Якубовским (Генерал Дима), а также неправильно трактовало показания о полетах на частных самолетах актера Стивена Сигала. Летчик пояснил, что не знает Кирилла Якубовского, но хорошо помнит, как осуществлял перелеты с Дмитрием Якубовским. «Это такая яркая личность, что пилоты не могут его не помнить, потому что он часто заходит в кабину», — сказал Арсеньев и добавил, что думал увидеть в суде другого человека.

Что же касается Сигала, то в протоколе его допроса на следствии говорится, что актеру якобы подарили полет по маршруту Москва — Южно-Сахалинск — Владивосток — Братск — Москва. На самом деле пилот сказал следователю, что ему неизвестно, был ли это подарок или нет, он не продает и не выписывает билеты, а Сигал сам может оплатить такой перелет.

Кирилл Якубовский заявлял, что не признает вину в крупном мошенничестве. По его словам, ему непонятно обвинение, он считает его необоснованным и называет себя жертвой оговора.

Предпринимателя обвиняют в сговоре с сообщниками с целью хищения 126 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам. В рамках дела было арестовано 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге стоимостью более четырех миллиардов рублей. Данное решение было принято как обеспечительная мера.

Якубовский находится под стражей.

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